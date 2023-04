Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SergeFerrari: progression de 7% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 21/04/2023 à 11:08









(CercleFinance.com) - SergeFerrari affiche un chiffre d'affaires du premier trimestre 2023 de 84,8 millions d'euros, en progression de 7,3% en données publiées, et de 0,2% à périmètre et change constants, 'comparé aux trois premiers mois très dynamiques de 2022'.



Le spécialiste des membranes innovantes explique que ce trimestre positif résulte d'un effet mix-prix de +11,8% ayant plus que compensé un effet volume de -11,5%, ainsi que d'une contribution des acquisitions 2022 en Europe de +7,1%.



A l'issue d'un premier trimestre conforme à son plan de marche, le groupe confirme ses objectifs 2023, à savoir une progression de son chiffre d'affaires et un maintien de son résultat opérationnel comparé à son niveau historiquement élevé de 2022.





Valeurs associées SERGE FERRARI Euronext Paris +2.55%