SergeFerrari: Oddo confirme son opinion après les résultats information fournie par Cercle Finance • 06/09/2022 à 12:46

(CercleFinance.com) - Oddo confirme son opinion surperformance avec un objectif de cours inchangé de 18E sur Serge Ferrari.



' Serge Ferrari a publié lundi soir des résultats semestriels proches de nos attentes ', note l'analyste. ' Pour un chiffre d'affaires déjà publié en croissance de 17.5% à 170 ME, le RO ressort à 15.9 ME, soit une marge opérationnelle en léger retrait de 60 pb à 9.5%. Après la déduction d'un résultat financier en amélioration, le RNpg s'établit à 10.3 ME ', continue Oddo.



En dépit d'un environnement de marché difficile, Serge Ferrari affiche au S1 une performance opérationnelle solide selon l'analyste qui relève qu'en parallèle, ' Serge Ferrari annonce deux opérations de croissance externe pour renforcer son réseau de distribution en Europe et dispose d'un carnet de commandes solide '. Oddo attend à présent un CA 2022 de 341 ME et un ROC de 25 ME pour la fin d'année.