SergeFerrari : le CA annuel a reculé de 11% en comparable

(CercleFinance.com) - SergeFerrari Group a présenté aujourd'hui ses résultats financiers portant sur l'exercice 2020. Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires s'établit à 195 ME, soit une progression de 3,3% à périmètre et change courants ou un recul de 11% à périmètre et change constants. Au 4e trimestre, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 61,6 ME d'euros en progression de 39% par rapport aux données publiées au 4e trimestre 2019 mais de +0,3% seulement à périmètre et change constants. 'En 2021, le Groupe Serge Ferrari est entièrement concentré sur l'amélioration de l'efficacité de ses performances industrielles et commerciales sur toutes les zones géographiques grâce à la mise en oeuvre de son plan de synergies. Ceci permettra d'assurer une nette progression de la rentabilité dans les années à venir', assure Sébastien Ferrari, Président Directeur Général de SergeFerrari Group.

Valeurs associées SERGEFERRARI Euronext Paris +5.40%