Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SergeFerrari: l'actionnaire de contrôle se renforce information fournie par Cercle Finance • 10/07/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - SergeFerrari Group fait part d'un accord en vue de l'acquisition par Ferrari Participations, son actionnaire de contrôle, de la participation du fonds ETI 2020 géré par Bpifrance Investissement, soit 5,45% du capital et 6,10% des droits de vote.



Cette acquisition portant sur 670.000 actions serait réalisée à un prix unitaire de 8,209 euros. A l'issue de l'opération, devant intervenir d'ici la fin juillet, Ferrari Participations détiendrait 59,24% du capital et 65,3% des droits de vote de la société.



Bpifrance Investissement a par ailleurs informé SergeFerrari Group de sa volonté de démissionner de son mandat de membre du conseil de surveillance à compter, et sous réserve, de la réalisation de la cession de sa participation.





Valeurs associées SERGE FERRARI 5,98 EUR Euronext Paris 0,00%