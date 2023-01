SergeFerrari : chiffre d’affaires annuel supérieur à l’objectif relevé

(AOF) - SergeFerrari Group, spécialiste des matériaux composites souples innovants, a enregistré au quatrième trimestre un chiffre d’affaires de 88,98 millions d'euros, en progression de 25,4%. Il a augmenté de 17,5% à périmètre et change constants. Le groupe a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires record de 338,7 millions d'euros, au-dessus de son objectif initial de 325 millions d'euros, relevé à 335 millions d'euros au cours de l’année. Il est en augmentation de 18,5% à périmètre et change courants et en hausse de 14,2% à périmètre et change constants.

Pour l'année 2023, le groupe entend se focaliser sur l'amélioration de son excellence opérationnelle et sur la qualité de son service aux clients.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur de la chimie

Rien ne va plus pour la chimie allemande

La chimie allemande, très dépendante du gaz russe, est en difficulté. Suite à des ventes en berne dans le secteur automobile et une demande en recul dans la construction, la production est en baisse de 8,5 % en 2022, avec un chiffre d'affaires global en repli de 1,6 % à 63,1 milliards d'euros. La chimie de spécialité s'en sort mieux. En revanche le taux d'utilisation des capacités de production dans la chimie de base a nettement ralenti pour atteindre moins de 80 %. Le troisième secteur industriel allemand est tenté par la délocalisation vers les Etats-Unis, où les coûts de l'énergie sont bien moindres. Avec l'Inflation Reduction Act, les Etats-Unis ont mis en place un environnement approprié aux défis actuels.