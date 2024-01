Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SergeFerrari: baisse de 3% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 31/01/2024 à 11:54









(CercleFinance.com) - SergeFerrari Group, fabricant de toiles composites de haute technicité, annonce avoir réalisé sur l'année 2023 un chiffre d'affaires de 327,6 millions d'euros, en baisse de 3,3% (-6,8% à périmètre et change constants).



Dans le détail, l'effet périmètre contribuant à la croissance du chiffre d'affaires annuel à hauteur de +4,7% et l'effet mix prix de +3,7% ont été plus que contrebalancés par un effet de change de -1,1% et un effet volume de -10,6%.



Revendiquant toutefois une accélération de la politique d'optimisation des ressources, le groupe se dit confiant dans l'atteinte de son objectif révisé d'une marge opérationnelle de 3% du chiffre d'affaires pour l'année 2023.





