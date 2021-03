SERGE FERRARI a connu une progression de son activité en 2020

(AOF) - SergeFerrari Group a réalisé un bénéfice net de 0,5 million d'euros en 2020, après 4,8 millions d'euros en 2019. Le résultat opérationnel s'établit à 4,7 millions d'euros, en repli de 41,8%, affecté par les frais et les coûts d'intégration liés aux deux acquisitions à hauteur de 3,1 millions d'euros. L'Ebitda ajusté, de 23 millions d'euros, a progressé de 6,5% à données courantes et est resté quasi-stable à périmètre et change constants. Le leader des membranes composites souples a également vu son chiffre d'affaires progresser de 3,3% à 195,3 millions d'euros.

"Retraité de l'impact des acquisitions de F.I.T et Verseidag-Indutex, le chiffre d'affaires a cependant reculé de 11% en comparaison de l'exercice précédent", a toutefois nuancé SergeFerrari.

Des variations annuelles qui recouvrent une évolution très contrastée entre les deux semestres, avec une baisse des ventes de plus de 21% sur les six premiers mois de l'année en raison de deux événements (l'incident sur le site de La Tour Du Pin et premier confinement), puis un retour à une situation plus habituelle sur la seconde partie de l'exercice.

A moyen terme, SergeFerrari Group se fixe un objectif de chiffre d'affaires consolidé de 300 millions d'euros. Le plan de synergies consécutif aux acquisitions de Verseidag et F.I.T, l'abaissement du levier opérationnel et la poursuite d'une gestion rigoureuse des coûts conduisent le Groupe à viser également une progression de ses résultats supérieure à celle de l'activité.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Vaste réorganisation pour les géants de la chimie

Face à la dégradation de leurs performances, les groupes n'ont pas d'autre choix que de se restructurer. Solvay a vu son bénéfice net chuter de 42% sur un an au troisième trimestre, à 176 millions d'euros. A 473 millions d'euros, l'Ebitda a reculé de 21,4% sur la même période. L'entreprise a toutefois réduit ses coûts de 260 millions d'euros depuis le début de l'année. La transformation de son portefeuille a pour objectif de recentrer le groupe sur la chimie de spécialités, la plus rentable. Le groupe va supprimer 500 postes d'ici à 2021.

Quant à Arkema, il affirme être en bonne voie pour atteindre son objectif de réduction des coûts de 50 millions d'euros en 2020 par rapport à 2019. Il a également réduit ses investissements de 100 millions par rapport au plan initial de 700 millions. Le chimiste français est également engagé dans un plan de recentrage, avec la cession récente de son activité de plexiglas à l'américain Trinseo, pour 1,1 milliard d'euros.