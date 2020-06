Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Serbie-Vers une large victoire des conservateurs aux législatives Reuters • 21/06/2020 à 22:32









BELGRADE, 21 juin (Reuters) - Le parti conservateur au pouvoir en Serbie, dirigé par le président Aleksandar Vucic, devrait enregistrer une victoire écrasante lors des élections législatives de dimanche, selon les résultats des sondages d'Ipsos et du CeSID. Les projections montrent que le Parti progressiste serbe (SNS) est en voie de remporter 62,4% des voix, tandis que le Parti socialiste - partenaire de la coalition dans le gouvernement sortant - arriverait en deuxième position avec 10,7% des voix. L'alliance patriotique serbe de centre droit, dirigée par l'ancien joueur de water-polo Aleksandar Sapic, est classée troisième avec 4,1% des voix. Les bureaux de vote ont mis à disposition des quelque 6,6 millions d'électeurs du pays des masques et des désinfectants pour les mains, mais une forte abstention est attendue en raison notamment de la crainte du coronavirus. Ipsos et CeSID ont enregistré un taux de participation de 48% contre 56,7% en 2016. La commission électorale nationale devrait annoncer les résultats préliminaires, y compris le taux de participation, plus tard dans la soirée. Les électeurs soutiennent largement les efforts de la coalition au pouvoir d'Aleksandar Vucic pour obtenir l'adhésion de la Serbie à l'Union européenne tout en maintenant des liens solides avec la Russie et la Chine. Mais le futur gouvernement devra faire face à une pression croissante de l'UE et des États-Unis pour reconnaître l'indépendance de l'ancienne province serbe du Kosovo, une mesure considérée comme essentielle à la stabilité régionale. (Aleksandar Vasovic, version français Benjamin Mallet)

