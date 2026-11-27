Serbie-Toujours pas de gouvernement alors que des délais approchent

Le mouvement étudiant serbe, vainqueur des élections législatives du mois dernier, pourrait ne pas former de gouvernement avant le début de l'année prochaine, ont déclaré cette semaine des responsables, alors que des échéances, à la fois budgétaires et énergétiques, approchent.

Un mois après leur victoire qui a conduit à la démission du président populiste Aleksandar Vucic et mis un terme à près de deux ans de manifestations contre la corruption, les candidats soutenus par les étudiants n'ont toujours pas désigné de Premier ministre et leurs positions officielles en matière de politique intérieure et étrangère restent floues.

Et trois échéances doivent être respectées avant qu’un nouveau gouvernement ne puisse probablement entrer en fonction.

La première, l’expiration, le 11 décembre, d’une licence du Trésor américain permettant à la seule raffinerie serbe de poursuivre ses activités. La deuxième, la date butoir du 20 décembre pour le budget du pays. Et la troisième, la fin, le 31 décembre, du contrat gazier avec la Russie.

Ne pas former de gouvernement avant ces échéances pourrait bloquer les nouvelles dépenses d’investissement et rendre l’approvisionnement en gaz incertain à l’approche de l’hiver.

Oliver Toskovic, député de la "Liste étudiante", a déclaré que le mouvement disposait d’une "ossature" gouvernementale et qu’il réduirait le nombre de ministères, actuellement au nombre de 25.

"En ce qui concerne le délai, l’idée n’est pas de former un gouvernement à la hâte, mais d’examiner attentivement chaque décision. J’ai l’impression qu’il y a une chance que nous ayons un gouvernement d’ici la fin de l’année", a-t-il déclaré jeudi à l’hebdomadaire NIN de Belgrade.

L'Assemblée nationale serbe s’est réunie le 17 novembre et a nommé Aleksandar Cupic, député de la "Liste étudiante", au poste de président de l’Assemblée. Il assure également la présidence du pays par intérim jusqu’à l’élection présidentielle anticipée du 27 décembre.

Mais Jovo Bakic, chef du groupe parlementaire de la "Liste étudiante", a émis des doutes cette semaine quant à la formation d'un gouvernement avant la seconde quinzaine de décembre, au plus tôt.

En vertu de la Constitution, la "Liste étudiante" a jusqu’au 15 février pour former un gouvernement, faute de quoi de nouvelles élections législatives devront être organisées.

LA DATE LIMITE POUR LE BUDGET APPROCHE

Si le Parlement ne respecte pas la date butoir du 20 décembre pour le budget 2027, la Serbie, candidate à l’adhésion à l'Union européenne, devra recourir à un financement provisoire pendant trois mois à compter du 1er janvier.

"Il y aura presque certainement un financement provisoire, même si un gouvernement est formé au cours du mois de décembre", a reconnu Jovo Bakic cette semaine au média serbe Masina.

Djordje Djukic, économiste et maître de conférences à l’université de Belgrade, a estimé que le recours à un financement provisoire comportait moins de risques que de se précipiter pour adopter un budget.

"La moindre erreur consiste à recourir à un financement provisoire, en expliquant pourquoi, puis à former un gouvernement solide."

Quant au contrat d’approvisionnement en gaz conclu avec la société russe Gazprom et expirant à la fin de l'année, il expose le pays aux aléas liés au renouvellement et aux risques liés au transit.

La Serbie dépend de la Russie, son allié historique, pour environ 80% de ses besoins en gaz naturel, qu’elle achète à un prix réduit via le gazoduc TurkStream, qui transite par la Bulgarie.

Des négociations sont toutefois en cours entre la société publique serbe Srbijagas et Gazprom GAZP.MM , mais aucun volume ni aucune durée n’ont été annoncés.

La semaine dernière, Aleksandar Vulin, un allié d'Aleksandar Vucic et président du conseil de surveillance de Srbijagas, a déclaré qu’il s’attendait à une prolongation de l’accord gazier au-delà du 31 décembre, mais qu’il pourrait s’agir d’une "prolongation prudente".

"Moscou souhaite d’abord voir qui formera le nouveau gouvernement serbe et quelle politique il mènera", a-t-il indiqué à la chaîne russe RT Balkan TV.

Les principales figures de la "Liste étudiante" ont indiqué que le mouvement n’imposerait pas de sanctions à la Russie et souhaitait que les relations énergétiques se poursuivent à des conditions favorables, prônant toutefois un alignement sur l'UE.

Ils ont par ailleurs déclaré depuis les élections qu’ils considéraient le Kosovo, qui a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008, comme faisant partie intégrante du pays.

La seule raffinerie serbe, NIS NIIS.BEL , est détenue majoritairement par la société russe Gazprom Neft SIBN.MM et Gazprom, et sa licence américaine est valable jusqu’au 11 décembre.

(Rédigé par Aleksandar Vasovic ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)