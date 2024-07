Serbie: feu vert du gouvernement à un projet minier de lithium

Manifestation contre l'ouverture d'une mine de lithium à Loznica, en Serbie, le 28 juin 2024 ( AFP / Vladimir Zivojinovic )

Le gouvernement serbe a autorisé mardi la reprise des opérations en vue de l'exploitation controversée d'une mine de lithium par le groupe australien Rio Tinto, quelques jours après une décision de justice ouvrant la voie en ce sens.

Le gouvernement "prend des mesures pour rétablir l'ordre juridique tel qu'il existait avant l'adoption de la réglementation déclarée inconstitutionnelle", peut-on lire dans un texte publié par les autorités serbes.

Cette décision fait suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle de Serbie qui avait jugé jeudi que le choix du gouvernement serbe de suspendre en 2022 un permis attribué au groupe australien n'était "pas conforme à la Constitution ni à la loi".

Rio Tinto a salué ce feu vert à la reprise des opérations et promis auprès de l'AFP, par la voix du directeur du projet Chad Blewitt, que la mine "sera soumise à des exigences environnementales strictes, en conformité avec les réglementations de la Serbie et de l'Union européenne".

En outre, ce projet pourrait créer "des milliers de nouveaux emplois serbes bien payés et hautement qualifiés pour les générations à venir", a-t-il ajouté.

- "Marionnette" -

L'avenir des vastes gisements miniers, qui seront exploités par Rio Tinto près de Loznica, dans l'ouest de la Serbie, a été source de nombreuses querelles politiques ces dernières années

Et la protestation pourrait se poursuivre, alors que des centaines de manifestants s'étaient réunis la semaine dernière devant la Cour constitutionnelle.

Vue aérienne de la vallée de Jadar, près de Loznica, zone d'un projet de mine de lithium de Rio Tinto, le 5 avril 2024 en Serbie ( AFP / Andrej ISAKOVIC )

L'un des principaux opposants au projet, Savo Manojlovic, avait alors déploré que "la Cour constitutionnelle a rendu une décision (...) en coordination avec les autorités politiques et Rio Tinto".

Pour ses opposants, ce projet de plusieurs milliards d'euros est un danger permanent pour l'environnement de la région agricole de Jadar.

"Le gouvernement sera responsable de toute agitation et de tout conflit dans la société, car il a piétiné la Constitution du pays, occupé ses institutions et est devenu la marionnette d'intérêts étrangers", a d'ailleurs réagi mardi M. Manojlovic, dans un message publié sur les réseaux sociaux.

"Ils ont seulement mis le projet en pause à cause des élections et des manifestations, et maintenant ils prévoient de le relancer", a de son côté critiqué Zlatko Kokanovic, militant du village où la mine est située.

- Nouvelles garanties -

Découvertes en 2004, les réserves de lithium de Jadar, parmi les plus importantes d'Europe, pourraient, selon le géant minier, permettre de produire annuellement 58.000 tonnes de carbonate de lithium, soit une quantité suffisante pour 1,1 million de véhicules - ou 17% de la production européenne de véhicules électriques.

Manifestation contre l'ouverture d'une mine de lithium, le 28 juin 2024 à Loznica, dans l'ouest de la Serbie ( AFP / Vladimir Zivojinovic )

En 2022, le gouvernement serbe avait cependant décidé de suspendre le permis attribué à Rio Tinto, après des manifestations massives contre la mine.

Le président Aleksandar Vucic a laissé entendre que la Serbie pourrait commencer à extraire du lithium dès 2028, après de nouvelles garanties données par le groupe anglo-australien.

"Nous croyons que la mine ne mettra en danger ni personne ni rien, mais nous devons d'abord recevoir des garanties de l'Europe que l'environnement et les vies de citoyens ordinaires seront préservés et améliorés avec de nouveaux emplois et de meilleurs salaires par rapport à aujourd'hui", a déclaré M. Vucic lundi.