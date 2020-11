Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sept morts dans le crash d'un hélicoptère au Sinaï-source Reuters • 12/11/2020 à 15:26









JERUSALEM, 12 novembre (Reuters) - Un hélicoptère transport des membres de la Force multinationale d'observateurs (MFO) au Sinaï égyptien s'est écrasé jeudi, tuant sept de ses membres, a-t-on appris de source israélienne. Parmis les sept victimes figurent cinq Américains, un Français et un Tchèque, tous des militaires, a-t-on ajouté de même source. Le bureau de la MFO en Israël a confirmé un accident d'hélicoptère mais s'est abstenu de tout autre commentaire dans l'attente d'une enquête. (Dan Williams; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

