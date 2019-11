Sept Français sur dix s'inquiètent pour leur facture énergétique à l'approche de l'hiver

71% des Français retardent le moment où ils allument les radiateurs par crainte pour leur porte-monnaie, révèle une enquête.

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Alors que les premiers froids arrivent sur l'Hexagone, 71 % des Français craignent l'arrivée de l'hiver car ils s'inquiètent pour leur facture énergétique, révèle une enquête réalisée par Odoxa pour JeChange, un comparateur de fournisseurs d'énergie. Au point que sept Français sur dix (71 %) repoussent au maximum le moment où ils allument les radiateurs. Seuls 28% allument le chauffage dès les premiers froids.

72% affirment limiter leur budget loisirs à cause du poids de leur facture énergétique. "Se chauffer l'hiver, c'est un sujet qui revient chaque année, on aurait pu penser que les gens étaient habitués. En réalité, cela génère toujours beaucoup d'angoisse", a commenté Gaël Duval, président-fondateur de JeChange au Parisien .

Des techniques pour réduire la facture

Plus de trois Français sur quatre (77%) emploient au moins une technique pour réduire la facture. La plus répandue, utilisée par 43% des sondés, consiste à chauffer au minimum. 34% des sondés ne chauffent que quelques pièces de leur logement. 23% ont réalisé des travaux d'isolation. Par contre, malgré l'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence depuis 2007, 74% des sondés n'envisagent pas de changer de fournisseur pour réaliser des économies.

L'inquiétude des Français sur une hausse de leurs factures peut s'expliquer en partie par les deux hausses de tarifs réglementés de l'électricité pratiquées en juin et en août (respectivement +5,9% et +1,26%). D'ailleurs, plus de neuf sondés sur dix (91 %) jugent les taxes sur l'électricité trop importantes. 89% estiment les hausses de tarifs trop fréquentes et incompréhensibles.

Enquête réalisée les 9 et 10 octobre 2019 sur Internet auprès de 1.005 Français