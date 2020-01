Sept fonds de Oddo BHF Asset Management ont reçu le label ISR

(AOF) - Sept fonds d'Oddo BHF Asset Management ont reçu le label ISR, lancé en 2016 et qui fait référence en France.Ces fonds totalisent un encours de 5.6 milliards d'euros. Pour obtenir ce label, tous les fonds doivent démontrer qu'ils intègrent les critères ESG à toutes les étapes du processus d'investissement, qu'ils utilisent des méthodes rigoureuses, qu'ils font preuve de transparence et fournissent des informations de qualité, rappelle la société de gestion. Les fonds candidats sont contrôlés et agréés par des organismes indépendants qui s'assurent de leur conformité aux normes requises.

Le label ISR permet ainsi aux investisseurs qui souhaitent contribuer au développement d'une économie plus durable de choisir des investissements responsables répondant à des exigences clairement définies.

Nicolas Jacob, responsable de la recherche ESG chez Oddo BHF AM SAS, explique cette démarche: " La prise en compte des critères durables dans la gestion d'actifs est irréversible et est en train de devenir un enjeu majeur pour de nombreux clients. Nous nous réjouissons donc de pouvoir proposer une gamme de fonds aussi complète et durable avec un label de qualité reconnu au-delà des frontières françaises. "