Sept fonds de la gamme Multi Asset de Swiss Life Asset Managers obtiennent le label ISR

Swiss Life Asset Managers France compte aujourd'hui un total de 30 fonds labellisés ISR pour un encours de 19,5 milliards d'euros au 30 juin 20221 dont 14,5 mil- liards en actifs financiers et 5 milliards en immobilier.

Attribué pour une période de trois ans, il comprend des audits de suivi une fois par an.

Le "label ISR" est un label public créé sous l'égide du ministère des Finances. Il est promu conjointement par l'Association Française de la Gestion financière (AFG), le Forum pour l'Investissement Responsable (FIR) et la direction générale du Trésor.

Les fonds ex- ternes sous-jacents présentent quant à eux leurs propres méthodologies de prise en compte des critères ESG dans la définition de l'univers d'investissement éligible.

(AOF) - Les fonds Swiss Life (F) Multi Asset Moderate ; Multi Asset Balanced ; Multi Asset Growth ; Multi Asset Tempo et les fonds Swiss Life (LUX) Multi Asset Moderate ; Multi Asset Balanced ; Swiss Life Funds ; Multi Asset Growth ont obtenu le label ISR. . Ces labellisations s’ajoutent aux huit réalisées en juin dernier. Les fonds de la gamme Multi Asset sont investis au minimum à 90% dans des OPC ayant le label ISR public ou disposant d'un label européen reconnu.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.