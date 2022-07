Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sephora: vente de 100% des actions de sa filiale en Russie information fournie par Cercle Finance • 11/07/2022 à 18:00









(CercleFinance.com) - Sephora annonce la signature d'un accord pour la cession de 100% des actions de sa filiale en Russie à son Directeur Général local, visant à favoriser la continuité pour les salariés.



Cette activité sera exploitée sous la marque historique ' Île de Beauté'.



Cette transaction est soumise à l'approbation des autorités compétentes, notamment des autorités de la concurrence.





