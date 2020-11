Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Séoul et Pékin promettent de collaborer sur le coronavirus, la Corée du Nord Reuters • 26/11/2020 à 06:14









SEOUL, 26 novembre (Reuters) - Les ministres sud-coréen et chinois des Affaires étrangères ont promis jeudi de travailler conjointement pour faire avancer les relations bilatérales et s'attaquer à des problèmes régionaux et mondiaux, dont les discussions sur le nucléaire dans l'impasse avec la Corée du Nord et la pandémie de coronavirus. La cheffe de la diplomatie sud-coréenne Kang Kyung-wha s'est entretenue à Séoul avec son homologue chinois Wang Ji, arrivé dans la capitale sud-coréenne mercredi soir après une visite de deux jours au Japon. Wang Ji a déclaré que sa venue était destinée à souligner l'importance des relations bilatérales alors que Corée du Sud et Chine coopèrent en tant que "partenaires stratégiques" sur la défense de la paix et de la stabilité régionales et pour promouvoir la gouvernance mondiale. "Les liens bilatéraux ont surmonté les épreuves du COVID-19 et montrent leur force et toujours plus de vigueur", a-t-il dit en entame de la réunion. Kang Kyung-wha a remercié son homologue de sa venue et exprimé l'espoir d'une coopération accrue sur des questions incluant la Corée du Nord, la pandémie de coronavirus et le rétablissement économique. Ces échanges à niveau ministériel interviennent alors que la Corée du Sud et la Chine étudient la possibilité d'une visite du président chinois Xi Jinping à Séoul, qui était attendue plus tôt cette année mais a été reportée à cause de la crise sanitaire. (Hyonhee Shin; version française Jean Terzian)

