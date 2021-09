Sentiment de marché mitigé en Chine, au Japon et en Corée après la fermeture de lundi

Les secteurs des minéraux, des communications et de la production manufacturière ont été les plus touchés, avec des pertes de plus de 2,5 %.

Le marché japonais n'a pas échappé à la débâcle d'Evergrande après avoir été en congé de lundi pour la "Journée du respect des personnes âgées". Mardi, le Nikkei 225 a chuté de 2,17 %, alors que les investisseurs inquiets surveillaient l'évolution du géant chinois de l'immobilier. Les secteurs des minéraux, des communications et de la production manufacturière ont été les plus touchés, avec des pertes de plus de 2,5 %. Le iShares MSCI Japan ETF (EWJ), l'un des plus grands ETF japonais avec 12,87 milliards de dollars d'actifs, a chuté de 1,44 %.

Les marchés chinois et coréens, qui étaient également hors ligne lundi, ont clôturé en hausse mardi, le Shanghai Composite (Chine) et le KOSPI 50 (Corée) gagnant respectivement +0,19% et +0,47%. Le Xtrackers MSCI China UCITS ETF, qui investit dans des actions chinoises à grande et moyenne capitalisation, est actuellement en hausse avec des gains de +0,22% (Bourse de Londres, 13h32 GMT +1). De même, le Lyxor MSCI Korea UCITS ETF, exposé aux actions coréennes est en hausse de +0,67% à la bourse de Paris (13h11 GMT +2).

Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits :