Sensorion: une autorisation pour un essai clinique

(CercleFinance.com) - Sensorion annonce aujourd'hui avoir reçu l'autorisation pour son essai clinique de Phase 1/2 pour SENS-501 (OTOF-GT), son candidat de thérapie génique le plus avancé dans les troubles de l'audition.



Le programme de thérapie génique SENS-501 vise à restaurer l'audition chez les patients présentant des mutations du gène codant pour l'otoferline et souffrant d'une perte auditive sévère. Ce programme est développé en partenariat avec l'Institut Pasteur.



Cet essai clinique nommé Audiogène vise à évaluer la sécurité, la tolérance et l'efficacité du SENS-501 chez les jeunes enfants.



Nawal Ouzren, Directrice Générale de Sensorion, a commenté : ' L'obtention de l'autorisation de démarrer l'essai clinique de Phase 1/2 pour SENS-501 marque une étape importante pour Sensorion et confirme notre position parmi les entreprises leaders dans le domaine émergent des thérapies géniques pour la perte auditive. La perte auditive causée par les mutations du gène codant pour l'otoferline est un trouble complexe et représente un important besoin médical non satisfait puisqu'il n'existe aucun traitement curatif approuvé pour les enfants atteints de cette surdité congénitale '.





