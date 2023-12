Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sensorion: un profil de sécurité favorable en phase 2a information fournie par Cercle Finance • 18/12/2023 à 11:30









(CercleFinance.com) - Sensorion a dévoilé lundi de nouvelles données issues de son son essai clinique de preuve de concept de phase 2a dans l'ototoxicité induite par le cisplatine, un médicament anti-cancéreux.



Ces données préliminaires montrent que SENS-401 bénéficie d'un profil de sécurité favorable lorsqu'il est administré en continu jusqu'à onze semaines chez les patients adultes recevant une chimiothérapie à base de cisplatine.



Dans un communiqué, Sensorion ajoute que le recrutement progresse bien, avec plus d'un tiers de la population requise inclus dans l'étude.



La société de biotechnologie prévoit de communiquer les avancées de son étude de preuve de concept de Phase 2a lors du Congrès mondial d'audiologie, qui se tiendra en septembre 2024, à Paris.



Quant à l'étude de phase 2a conduite sur SENS-401 dans la prévention de la perte auditive résiduelle après l'implantation cochléaire, elle avance elle aussi comme prévu, ajoute l'entreprise, qui prévoit d'achever le recrutement de ses patients en début d'année prochaine.



Suite à ces annonces, le titre Sensorion évoluait peu (-0,1%) lundi à la Bourse de Paris, après avoir pris jusqu'à 3% dans le courant de la matinée.





