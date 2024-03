Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sensorion: résultats d'une étude dans la perte auditive information fournie par Cercle Finance • 11/03/2024 à 09:41









(CercleFinance.com) - Sensorion annonce l'atteinte du critère principal dans l'étude clinique de phase 2a évaluant SENS-401 dans l'indication de la préservation de l'audition résiduelle après une implantation cochléaire.



Cette étude de Phase 2a est un essai multicentrique, randomisé, contrôlé et ouvert visant à évaluer la présence

de SENS-401 dans la cochlée (périlymphe) à des niveaux thérapeutiques après 7 jours d'administration oralebiquotidienne avant une implantation cochléaire due à une déficience auditive modérément sévère à profonde.



L'étude a été développée en collaboration avec Cochlear Limited, le leader mondial des solutions auditives implantables.



La présence de SENS-401 dans la périlymphe a été confirmée chez 100% des patients prélevés, 7 jours après le début de du traitement, à un niveau compatible avec une potentielle efficacité thérapeutique, confirmant que le critère principal de l'étude a été atteint.



Ces résultats confirment que SENS-401, administré par voie orale, traverse la barrière labyrinthique.



La Société prévoit en effet de publier les résultats complets de l'étude au cours du troisième semestre 2024.



Nawal Ouzren, Directrice Générale de Sensorion, a déclaré : ' Nous attendons avec impatience la publication de l'ensemble des données de cette étude, y compris les critères d'évaluation secondaires, qui devrait avoir lieu plus tard dans l'année. Ces résultats positifs constituent une étape clé du plan de développement de SENS-401, un candidat-médicament prometteur dont nous avons l'ambition de démontrer l'efficacité dans la protection de la perte auditive dans plusieurs indications stratégiques '.





Valeurs associées SENSORION Euronext Paris +2.86%