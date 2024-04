Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sensorion: réalisation d'un placement privé information fournie par Cercle Finance • 08/04/2024 à 10:51









(CercleFinance.com) - Sensorion annonce la réalisation d'un placement d'un montant brut de 15 millions d'euros réservé à des catégories spécifiques d'investisseurs, à travers l'émission de 24.574.694 actions nouvelles, à un prix unitaire de 0,63 euro.



Le règlement-livraison de ce placement privé, au profit d'actionnaires existant comprenant Redmile Group, Invus, Sofinnova Partners et une société importante de gestion de placements, devrait intervenir autour du 11 avril, sous réserve des conditions usuelles.



La société de biotechnologies, spécialisée dans les thérapies pour l'audition, a l'intention d'utiliser le produit net du placement, qui s'élève à environ 14,8 millions d'euros, pour financer ses activités de R&D jusqu'à la fin de l'année 2025.





Valeurs associées SENSORION Euronext Paris +2.29%