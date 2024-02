Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sensorion: réalisation d'un placement privé information fournie par Cercle Finance • 09/02/2024 à 13:43









(CercleFinance.com) - Sensorion annonce la réalisation d'un placement de 50,5 millions d'euros réservé à des catégories spécifiques d'investisseurs européens et américains, à travers l'émission de 88.594.737 actions ordinaires nouvelles à un prix unitaire de 0,57 euro.



Ces actions ont été émises au profit de Redmile Group, Invus, Sofinnova Partners, actionnaires existants et de nouveaux investisseurs de premier plan spécialisés dans la santé, comprenant entre autres Aquilo Capital, ainsi que deux sociétés de gestion de placements.



Le règlement-livraison du placement privé devrait intervenir autour du 13 février, sous réserve des conditions usuelles. Ce financement permettra à Sensorion d'étendre son horizon de trésorerie jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2025.





