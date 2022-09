Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sensorion: premier patient recruté pour une étude information fournie par Cercle Finance • 14/09/2022 à 13:25









(CercleFinance.com) - Sensorion annonce avoir recruté le premier patient dans le cadre de son essai clinique de preuve de concept du SENS-401 (Arazasetron) chez les patients devant recevoir un implant cochléaire, après des études précliniques en collaboration avec Cochlear.



Cet essai de phase 2a multicentrique, randomisé, contrôlé et ouvert, a pour objectif d'évaluer la présence du SENS-401 dans la cochlée (périlymphe) après sept jours d'administration orale biquotidienne chez les adultes avant une implantation cochléaire.



'L'essai évaluera également plusieurs critères secondaires, dont, notamment, la modification du seuil d'audition sur plusieurs fréquences entre le début et la fin de l'étude dans l'oreille implantée', ajoute la société biotechnologique.





