Sensorion: nouvelles données positives pour SENS-401 information fournie par Cercle Finance • 15/07/2024 à 08:17









(CercleFinance.com) - Sensorion fait part de la publication, à l'occasion de la CI2024 ce weekend, de nouvelles données positives issues d'un essai clinique de phase 2a, ayant montré que l'administration de SENS-401 réduit la perte auditive après l'implantation cochléaire.



Six semaines après l'implantation cochléaire (correspondant à la fin du traitement SENS-401), la perte auditive moyenne induite par la chirurgie à 500 Hz est de 19 dB pour les patients traités par SENS-401 par rapport à 32 dB pour le groupe contrôle.



Une différence cliniquement significative similaire est observée pour la moyenne des trois fréquences suivantes (250, 500 et 750 Hz) avec 16 dB dans le groupe traité par SENS-401 comparé à 31 dB dans le groupe contrôle.



Ces bons résultats sont restés cliniquement significatifs dans la durée jusqu'à la dernière visite de l'essai, quatorze semaines après l'implantation cochléaire, et confirment le rôle clé de SENS-401 dans la préservation de l'audition résiduelle.





