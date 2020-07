Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sensorion : nouveau président du conseil d'administration Cercle Finance • 06/07/2020 à 09:27









(CercleFinance.com) - La société de biotechnologie Sensorion annonce la nomination d'Edwin Moses, ancien PDG d'Ablynx jusqu'à son acquisition par Sanofi en 2018 pour 3,9 milliards d'euros, au poste de président de son conseil d'administration, avec effet immédiat. Il souligne qu'Edwin Moses apporte plus de 25 ans d'expérience de direction en tant que PDG et président de plusieurs sociétés des sciences de la vie, dont Ablynx pendant 14 ans et Oxford Asymmetry en tant que PDG puis président entre 1993 et 2001.

Valeurs associées SENSORION Euronext Paris -0.67%