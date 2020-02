Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sensorion : nomination d'une directrice médicale Cercle Finance • 19/02/2020 à 10:52









(CercleFinance.com) - Sensorion annonce la nomination du Géraldine Honnet, experte en thérapie génique, au poste de directrice médicale. Elle rejoint la société de biotechnologie spécialisée dans l'audition après neuf années au sein de Généthon en tant que directrice médicale. Elle était responsable du développement du portefeuille thérapeutique de Généthon, des phases précliniques jusqu'à l'enregistrement, et dirigeait les départements des affaires médicales, du développement clinique, des opérations cliniques et des affaires réglementaires. Géraldine Honnet rejoint une équipe d'experts renforcée, incluant Juergen Heitmann, qui a intégré Sensorion en tant que directeur du business développement en septembre 2019 après avoir été conseil auprès de la société depuis 2017.

