Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sensorion: nomination d'une directrice financière information fournie par Cercle Finance • 27/06/2024 à 13:23









(CercleFinance.com) - Sensorion annonce la nomination de Laurène Danon au poste de directrice financière, pour apporter à la société de biotechnologies plus de 15 ans d'expérience dans la banque d'investissement et les marchés internationaux de capitaux.



Avant de rejoindre Sensorion, elle a fondé la société de conseil stratégique Concorde Advisory et a dirigé l'exécution de 70 transactions. Elle était bien connue de l'équipe de Sensorion, ayant conseillé la société lors de récentes augmentations de capital.





Valeurs associées SENSORION 0,74 EUR Euronext Paris +0,82%