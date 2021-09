Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sensorion : l'amendement de l'étude de phase 2 approuvé information fournie par Cercle Finance • 24/09/2021 à 12:35









(CercleFinance.com) - Sensorion a annoncé vendredi que les autorités réglementaires avaient approuvé l'amendement relatif à son essai de phase 2 dans la perte auditive neurosensorielle sévère (SSNHL). Les autorités de neuf des 10 pays participants à l'étude ont approuvé l'amendement apporté au protocole, qui prévoit de diminuer la taille de l'échantillon à 111 patients. L'approbation du dernier pays est en cours d'examen. Petite molécule pouvant être prise oralement ou par injection, le SENS-401 (Arazasetron) vise à protéger et préserver les tissus de l'oreille interne contre les dommages pouvant entraîner une perte d'audition progressive ou séquellaire. Les premières données de l'essai sont attendues vers la fin d'année.

Valeurs associées SENSORION Euronext Paris -0.41%