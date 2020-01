Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sensorion : Goldman Sachs s'allège au capital Cercle Finance • 02/01/2020 à 14:44









(CercleFinance.com) - Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 25 décembre, par l'intermédiaire de Goldman Sachs International, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Sensorion et détenir indirectement 4,92% du capital et des droits de vote. Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Sensorion hors marché. À cette occasion, Goldman Sachs International a franchi individuellement en baisse les mêmes seuils.

Valeurs associées SENSORION Euronext Paris 0.00%