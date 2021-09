Sensorion et Sonova signent une collaboration de recherche stratégique

(AOF) - Sensorion et le suisse Sonova ont signé un accord de collaboration stratégique pluriannuelle visant à introduire l'analyse génétique dans le diagnostic de routine de la perte auditive progressive chez l'adulte. L'objectif est d'ouvrir la voie à une amélioration des soins en combinant interventions thérapeutiques innovantes et prothèses auditives traditionnelles. Cet accord est l'aboutissement d'un processus entamé en décembre 2020, au moment de l'acquisition par Sonova d'une participation de 3,7 % dans Sensorion pour 5 millions d'euros.

Les deux sociétés ont alors signé une lettre d'intention leur permettant d'engager des négociations exclusives en vue de créer de nouvelles solutions diagnostiques et thérapeutiques dans le domaine de la perte auditive.

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.