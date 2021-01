Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sensorion : entouré pour une note de broker favorable Cercle Finance • 06/01/2021 à 14:58









(CercleFinance.com) - Sensorion grimpe de 6%, à la faveur de propos favorables de Jefferies qui initie un suivi sur le titre du groupe de biotechnologies spécialisé dans l'audition, avec un conseil 'achat' et un objectif de cours de 2,3 euros. Le broker estime que le cours actuel de Sensorion est soutenu par sa valeur d'actif nette de 1,6 euro par action pour le produit phare SENS-401, en phase II dans la surdité soudaine avec les données attendues au dernier trimestre 2021. Aussi pense-t-il que 'son pipeline dans le domaine 'chaud' de la thérapie génique est largement sous-estimé' et que 'bien qu'ils soient au stade précoce, la reconnaissance de ces programmes devrait augmenter au cours des 12 à 18 prochains mois'.

Valeurs associées SENSORION Euronext Paris +7.01%