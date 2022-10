Sensorion: dopé par une autorisations d'essai clinique information fournie par Cercle Finance • 24/10/2022 à 12:21

(CercleFinance.com) - L'action Sensorion s'inscrit en hausse à la Bourse de Paris lundi matin, les autorités réglementaires françaises ayant donné leur feu vert au lancement d'un essai clinique de Phase 2a.



Vers 12h00, le titre avance de 1,9% après avoir pris plus de 9% dans le courant de la matinée.



La société de biotechnologie spécialisée dans les troubles de l'audition a annoncé avoir obtenu l'avis favorable des autorités réglementaires pour un essai clinique dit de preuve de concept (POC) pour SENS-401 (Arazasetron) chez les patients souffrant d'une ototoxicité induite par le cisplatine.



Le cisplatine - un agent chimio-thérapeutique essentiel pour le traitement de nombreux cancers - peut en effet provoquer un effet secondaire sévère, à savoir une ototoxicité ou perte auditive permanente et irréversible chez 50 à 60% des patients adultes et 90% des patients pédiatriques.



Cette indication représente un besoin médical non satisfait très important pour les patients et un vaste marché avec plus de 500.000 patients concernés aux Etats-Unis, dans l'Union Européenne et au Japon.



Le recrutement du premier patient est prévu d'ici la fin de 2022.