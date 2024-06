Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sensorion: des résultats 'prometteurs' à venir information fournie par Cercle Finance • 20/06/2024 à 12:26









(CercleFinance.com) - Sensorion a annoncé jeudi son intention de présenter des résultats 'prometteurs' à l'occasion d'une prochaine conférence consacrée aux implants cochléaires.



La société de biotechnologie, spécialisée dans la perte auditive, indique que ces nouvelles données favorables, ainsi que l'analyses des résultats de sa dernière étude clinique, seront dévoilées lors du congrès CI2024 qui se tiendra le mois prochain à Vancouver (Canada).



Lors de la présentation, prévue le 13 juillet, le Professeur Stephen O'Leary, présentera les résultats de l'essai clinique de Phase 2a sur SENS-401, son principal candidat médicament, dans la prévention de la perte auditive résiduelle après une implantation cochléaire, dont il est l'investigateur principal.



L'étude est menée en collaboration avec le partenaire Cochlear, un fabricant d'appareils auditifs implantables avec lequel il a conclu un partenariat en 2017.



En vertu de cet accord, Cochlear disposera une option, exerçable une fois que toutes les données de cette étude sont disponibles, pour négocier avec Sensorion les droits d'une licence mondiale de distribution du SENS-401 pour des applications et des utilisations liées à certains dispositifs implantables.



Après avoir gagné plus de 4% en début de séance suite à ces annonces, l'action Sensorion perdait plus de 1% jeudi à l'heure du déjeuner.





