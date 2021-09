Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sensorion : début des essais sur un candidat-médicament information fournie par Cercle Finance • 08/09/2021 à 12:14









(CercleFinance.com) - Sensorion progresse de presque 3% ce mercredi à la Bourse de Paris après avoir annoncé le démarrage d'un premier essai clinique sur son candidat médicament SENS-401, en combinaison avec des implants cochléaires pour la préservation de l'audition. L'étude pilote, conduite avec le fabricant australien de solutions auditives implantables Cochlear Limited, doit porter sur ce médicament à petite molécule chez des patients appelés à recevoir un implant cochléaire. L'objectif de SENS-401, qui peut être pris oralement ou par injection, est de protéger et de préserver les tissus de l'oreille interne contre les dommages pouvant entraîner une perte d'audition progressive ou séquellaire. La conception de l'étude devrait être présentée aux autorités réglementaires au deuxième semestre 2021.

Valeurs associées SENSORION Euronext Paris +3.12%