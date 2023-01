Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sensorion: collaboration sur un système d'injection information fournie par Cercle Finance • 31/01/2023 à 12:31









(CercleFinance.com) - La société biotechnologique Sensorion a annoncé mardi qu'elle allait collaborer avec le fabricant français de dispositifs médicaux Eveon en vue de la conception d'un système d'injection des produits de Sensorion dans l'oreille interne.



Dans le cadre de l'accord, les deux partenaires vont évaluer les moyens permettant d'optimiser l'administration potentielle de produits de thérapie génique pour une efficacité et une flexibilité renforcées chez le patient.



Sensorion explique que les thérapies développées pour le traitement de la surdité d'origine génétique sont généralement difficiles à mettre en oeuvre car elles doivent être administrées dans la cochlée, un organe délicat enchâssé dans l'os temporal.



Pour mémoire, Sensorion développe actuellement des produits candidats de thérapie génique visant à restaurer l'audition chez les patients souffrant de formes monogéniques héréditaires de surdité.



Suite à cette annonce, l'action Sensorio progressait de 1,5% mardi à la Bourse de Paris après avoir grimpé de plus de 6% dans le courant de la matinée.





Valeurs associées SENSORION Euronext Paris +1.51%