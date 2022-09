Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sensorion: bien orienté après un avis favorable de l'EMA information fournie par Cercle Finance • 12/09/2022 à 11:52









(CercleFinance.com) - L'action Sensorion figure lundi matin parmi les plus fortes progressions de l'indice Next Biotech, la société de biotechnologie spécialisée dans les troubles de l'audition ayant obtenu un avis favorable pour sa thérapie génique contre la surdité.



L'entreprise basée à Montpellier a annoncé que le Comité des médicaments orphelins (COMP) de l'Agence Européenne des Médicaments (EMA) avait rendu un avis favorable pour la désignation de médicament orphelin (ODD) de son traitement expérimental de la perte auditive liée au gène de l'otoferline.



Ce programme vise à restaurer l'audition des patients présentant des mutations liées à un déficit d'otoferline souffrant d'une surdité neurosensorielle prélinguale non syndromique sévère à profonde.



D'après Sensorion, ce déficit pourrait être responsable de près de 8% de tous les cas de déficience auditive congénitale, soit l'équivalent de 20.000 personnes concernées aux Etats-Unis et en Europe.



La Commission européenne doit maintenant rendre une décision dans les 30 jours suivant la réception de l'avis favorable du COMP.



Dans son communiqué, Sensorion se dit en bonne voie pour déposer une demande d'autorisation d'essai clinique pour ce programme au premier semestre 2023.





