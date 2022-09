Sensorion a recruté un premier patient dans l’essai clinique du SENS-401

(AOF) - Sensorion a recruté le premier patient dans le cadre de son essai clinique de preuve de concept du SENS-401 (Arazasetron) chez les patients devant recevoir un implant cochléaire. Il s'agit d'un essai de Phase 2a multicentrique, randomisé, contrôlé et ouvert, ayant pour objectif d'évaluer la présence du SENS-401 dans la cochlée (périlymphe) après sept jours d'administration orale biquotidienne chez les participants adultes avant une implantation cochléaire.

Début 2021, la biotech a publié des données précliniques positives, démontrant que l'association du SENS-401 à un implant cochléaire contribuait à la réduction de la perte d'audition résiduelle à des fréquences situées au-delà de celles du faisceau d'électrodes ; la préservation de l'audition " naturelle " est particulièrement importante dans la reconnaissance vocale. Les études précliniques ont été menées en collaboration avec le leader mondial de solutions auditives implantables, Cochlear Ltd.

" Nous sommes ravis d'entamer cet essai en collaboration avec Cochlear, " a déclaré Géraldine Honnet, Directrice Médicale de Sensorion. " Compte tenu des données précliniques encourageantes, nous pensons que le SENS-401 a le potentiel d'améliorer la préservation de l'audition résiduelle chez les patients devant recevoir un implant cochléaire ".

LEXIQUE

Essais cliniques (Phases I, II, III)

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques. Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires. Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une course inéluctable aux nouveaux blockbusters

Le brevet du produit vedette de Merck, l'anticancéreux Keytruda, qui représente plus de 35% de ses ventes, arrive à échéance en 2028. En dépit de la perte, depuis 2019, des brevets de ses trois produits vedette (Avastin, Herceptine, Rituxan) Roche a su, lui, renouveler son portefeuille en mettant sur le marché de nouvelles molécules. Toutefois la découverte et le lancement de nouveaux médicaments sont de plus en plus coûteux. AstraZeneca dépense environ 6 milliards de dollars par an en R&D dans une industrie pharmaceutique où la durée de vie d'un brevet ne dure que dix à quinze ans. Cela amène les laboratoires à se désengager de certaines activités. Ainsi J&J, Pfizer, GSK et, sans doute, Novartis prochainement préfèrent se recentrer sur les médicaments de spécialité et abandonnent toute activité annexe.