Sénégal-Heurts lors de manifestations contre les mesures de confinement

TOUBA, Sénégal, 4 juin (Reuters) - Des manifestants ont incendié des pneus et lancé des pierres contre les forces de sécurité mercredi soir à Dakar lors d'un rassemblement pour protester contre le couvre-feu imposé dans tout le Sénégal depuis près de trois mois pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Ces heurts dans la capitale sont survenus après que des scènes similaires se sont produites la nuit précédente à Touba, où une foule de manifestants ont incendié une ambulance, jeté des pierres et pillé des bureaux. Le gouvernement a été peu critiqué pour sa gestion de la crise sanitaire, mais l'économie a été durement touchée par certaines mesures comme le couvre-feu et l'interdiction des déplacements entre les régions. Le Sénégal a recensé près de 4.000 cas de contamination au coronavirus, dont 45 cas mortels. Dakar et Touba, important lieu de pèlerinage qui est aussi un carrefour financier, ont été les villes les plus touchées. (Aaron Ross, avec Diadie Ba à Dakar; version française Jean Terzian)

