Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Senard "espère" une décision prochaine sur le DG de Renault Reuters • 22/01/2020 à 13:27









(Actualisé avec citation sur la course aux volumes de l'ère Ghosn) PARIS, 22 janvier (Reuters) - Jean-Dominique Senard, président de Renault RENA.PA , veut croire qu'une décision sera prise très prochainement sur le nom du futur directeur général du groupe au losange. "La décision sera prise, j'espère, dans les jours qui viennent, nous sommes dans les temps de ce que nous nous étions dit", a-t-il déclaré mercredi sur BFM Business depuis le Forum économique de Davos. Prié de dire si le choix du conseil d'administration se porterait sur Luca de Meo, ex-patron de Seat donné favori, ou sur l'actuelle directrice générale par intérim Clotilde Delbos, Jean-Dominique Senard a refusé de faire un commentaire. "Laissez la gouvernance du groupe fonctionner", a-t-il répondu. Le président de Renault a également riposté indirectement aux critiques de Carlos Ghosn, l'ex-homme fort du groupe, qui après sa fuite au Liban a lancé que l'alliance, premier groupe automobile mondial en 2017, n'avait "plus de profit, plus de croissance" depuis son départ. "Je n'ai jamais été un fanatique de la course aux volumes, c'est très gentil de courir après des positionnements mondiaux si la performance ne suit pas", a dit Jean-Dominique Senard. "Pour Nissan surtout, pour Renault aussi, le sujet se pose en ces termes. (...) Arriver (à ces volumes) en esquintant la capacité de fixer des prix pour le groupe et pour les véhicules, ce n'est pas la bonne manière." Nissan, puis Renault, ont averti l'an dernier sur leurs résultats annuels. Le groupe japonais a été affecté notamment par une politique de remises trop généreuses aux Etats-Unis tandis que son partenaire français a souffert une bonne partie de l'année du retournement de plusieurs marchés émergents qui ont fait son succès. (Gilles Guillaume et Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.