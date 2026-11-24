** L'action de Semtech SMTC.O , société spécialisée dans les semi-conducteurs et fournisseur de services cloud, a reculé de 15,6 % à 88 dollars en début de séance
** La société basée à Camarillo, en Californie, affiche un BPA ajusté de 1,17 dollar au troisième trimestre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,13 dollar, selon les données compilées par LSEG
** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'est établi à 423 millions de dollars, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 415,6 millions de dollars
** "Ce recul reflète des attentes accrues et des prises de bénéfices à court terme plutôt que des inquiétudes concernant les fondamentaux", indique la société de courtage StoneX dans une note
** "Le quatrième trimestre comportera une 14e semaine de chiffre d’affaires, ce qui pourrait quelque peu tempérer ce résultat nettement supérieur aux prévisions", indiquent les analystes de Bluematrix dans une note
** "La société ne s'attendait pas à tirer un avantage significatif de cette semaine supplémentaire, sauf peut-être dans son segment grand public", précise Bluematrix
** La société de courtage Needham abaisse son objectif de cours de 200 $ à 185 $, tandis que Morgan Stanley le ramène de 176 $ à 157 $
** Sur 18 sociétés de courtage, 17 attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou mieux, et une seule "conserver"; leur objectif de cours médian est de 188 dollars, selon les données de LSEG
** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une hausse d'environ 21 % depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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