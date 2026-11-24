** L'action de Semtech SMTC.O , société spécialisée dans les semi-conducteurs et fournisseur de services cloud, a reculé de 15,6 % à 88 dollars en début de séance

** La société basée à Camarillo, en Californie, affiche un BPA ajusté de 1,17 dollar au troisième trimestre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,13 dollar, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'est établi à 423 millions de dollars, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 415,6 millions de dollars

** "Ce recul reflète des attentes accrues et des prises de bénéfices à court terme plutôt que des inquiétudes concernant les fondamentaux", indique la société de courtage StoneX dans une note

** "Le quatrième trimestre comportera une 14e semaine de chiffre d’affaires, ce qui pourrait quelque peu tempérer ce résultat nettement supérieur aux prévisions", indiquent les analystes de Bluematrix dans une note

** "La société ne s'attendait pas à tirer un avantage significatif de cette semaine supplémentaire, sauf peut-être dans son segment grand public", précise Bluematrix

** La société de courtage Needham abaisse son objectif de cours de 200 $ à 185 $, tandis que Morgan Stanley le ramène de 176 $ à 157 $

** Sur 18 sociétés de courtage, 17 attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou mieux, et une seule "conserver"; leur objectif de cours médian est de 188 dollars, selon les données de LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une hausse d'environ 21 % depuis le début de l'année