 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 907,18
+0,98%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Sempra vend une participation de 10 milliards de dollars dans son unité d'infrastructure et donne le feu vert à l'expansion de Port Arthur
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 14:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans l'ensemble du document)

La société américaine Sempra SRE.N a annoncé mardi qu'elle vendrait une participation dans son unité d'infrastructure pour 10 milliards de dollars en espèces, et qu'elle donnerait le feu vert à une expansion de 14 milliards de dollars de son projet Port Arthur LNG au Texas.

La société vendra à KKR KKR.N et au Bureau d'investissement du régime de pensions du Canada une participation de 45 % dans Sempra Infrastructure Partners, qui possède des actifs dans le domaine du gaz naturel liquéfié et des infrastructures de pipeline et de stockage connexes.

Les sociétés de capital-investissement s'empressent d'acquérir des actifs dans le domaine de l'infrastructure énergétique alors que la consommation d'électricité atteint des niveaux record, principalement en raison des centres de données dédiés aux opérations d'intelligence artificielle et de l'augmentation de la consommation domestique.

Une fois l'opération conclue, un consortium dirigé par KKR deviendra le propriétaire majoritaire de l'unité avec une participation de 65 %, tandis que Sempra conservera une participation de 25 % aux côtés de la participation existante de 10 % de l'Autorité d'investissement d'Abou Dhabi.

L'opération, impliquant une valeur de 22,2 milliards de dollars pour l'unité de Sempra, devrait être conclue entre le deuxième et le troisième trimestre de 2026.

Sempra prévoit que l'opération ajoutera environ 20 cents au bénéfice annuel par action à partir de 2027.

Les actions de la société ont augmenté de 3,2 % pour atteindre 85 dollars lors des transactions de pré-marché.

Valeurs associées

KKR & CO
146,930 USD NYSE 0,00%
SEMPRA ENERGY
82,390 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank