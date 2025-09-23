Sempra vend une participation de 10 milliards de dollars dans son unité d'infrastructure et donne le feu vert à l'expansion de Port Arthur

La société américaine Sempra SRE.N a annoncé mardi qu'elle vendrait une participation dans son unité d'infrastructure pour 10 milliards de dollars en espèces, et qu'elle donnerait le feu vert à une expansion de 14 milliards de dollars de son projet Port Arthur LNG au Texas.

La société vendra à KKR KKR.N et au Bureau d'investissement du régime de pensions du Canada une participation de 45 % dans Sempra Infrastructure Partners, qui possède des actifs dans le domaine du gaz naturel liquéfié et des infrastructures de pipeline et de stockage connexes.

Les sociétés de capital-investissement s'empressent d'acquérir des actifs dans le domaine de l'infrastructure énergétique alors que la consommation d'électricité atteint des niveaux record, principalement en raison des centres de données dédiés aux opérations d'intelligence artificielle et de l'augmentation de la consommation domestique.

Une fois l'opération conclue, un consortium dirigé par KKR deviendra le propriétaire majoritaire de l'unité avec une participation de 65 %, tandis que Sempra conservera une participation de 25 % aux côtés de la participation existante de 10 % de l'Autorité d'investissement d'Abou Dhabi.

L'opération, impliquant une valeur de 22,2 milliards de dollars pour l'unité de Sempra, devrait être conclue entre le deuxième et le troisième trimestre de 2026.

Sempra prévoit que l'opération ajoutera environ 20 cents au bénéfice annuel par action à partir de 2027.

Les actions de la société ont augmenté de 3,2 % pour atteindre 85 dollars lors des transactions de pré-marché.