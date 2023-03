Séminaire à Paris pour accélérer les projets d'infrastructures européens en Afrique

Dans un contexte de perte progressive d'influence de la France sur le continent africain, Paris accueille jeudi un séminaire visant à accélérer les partenariats économiques de l'Europe avec le continent, concurrencés notamment par la Chine.

Organisé jeudi au ministère des Affaires étrangères, ce séminaire doit permettre, selon le Quai d'Orsay, de mettre en relation les différents acteurs, entreprises privées, banques de développement et banques privées, afin de mieux identifier les projets d'infrastructures sur le continent.

L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet européen Global Gateway, adopté en 2021 et vu comme la réponse aux "nouvelles routes de la soie", le vaste programme chinois de prêts dans des dizaines de pays afin d'y développer des ports, routes, chemins de fer ou des infrastructures numériques.

"La notion d'exclusivité a un peu disparu" sur le continent africain, a souligné mercredi une source au sein du ministère des Affaires étrangères au cours d'une conférence téléphonique, estimant que "nous avons besoin de reconstruire des alliés et des alliances".

Au travers du projet Global Gateway, l'Europe entend mobiliser 300 milliards d'euros d'ici à 2027, dont la moitié pour l'Afrique qui concentre aussi la moitié des 80 projets identifiés par la Commission européenne, les autres se trouvant notamment dans la région indo-pacifique.

Ce montant total s'articule autour de financements publics, au travers de subventions, garanties et prêts, ainsi que par des financements privés, dans les domaines des infrastructures, des métaux critiques, de la santé, de l'énergie et de l'agriculture.

Plus de 300 entreprises seront représentées au séminaire, a indiqué la source diplomatique, ainsi que de grandes institutions financières françaises à l'instar de Société Générale et du fonds d'investissement Meridiam, autour du ministre du Commerce extérieur Olivier Becht et de la secrétaire d'Etat chargée du Développement et de la Francophonie, Chrysoula Zacharopoulou.

Côté européen, la Commissaire européenne aux partenariats internationaux Jutta Urpilainen devrait y faire une intervention en vidéo, tout comme le président français Emmanuel Macron.

Cet événement organisé à Paris survient à trois mois d'un sommet Sud-Nord voulu à Paris par Emmanuel Macron, visant à mettre en place "un nouveau pacte financier" avec les pays vulnérables.

