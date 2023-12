Semi-conducteurs: le Japon va investir dans un projet de Toshiba et Rohm

Les japonais Toshiba et Rohm ont annoncé vendredi un partenariat pour accroître leurs capacités de production de semi-conducteurs prévoyant des investissements de 2,5 milliards d'euros avec des aides financières du gouvernement nippon, qui cherche à renforcer son autonomie dans ce domaine stratégique.

( AFP / PHILIP FONG )

Les deux groupes doivent collaborer à la fabrication de semi-conducteurs de puissance, permettant de réduire la consommation d'énergie, "en utilisant de manière complémentaire leurs capacités de production" ont-ils annoncé dans un communiqué.

Ce plan, "a été approuvé et sera soutenu" par le ministère japonais de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie (Meti) "dans le cadre de mesures visant à garantir un approvisionnement stable et sûr en semi-conducteurs au Japon", ajoute le communiqué.

Le conglomérat Toshiba, racheté cette année par un consortium d'entreprises nippones mené par le fabricant de composants électroniques Rohm, doit investir environ 25% et Rohm 75% d'un montant total prévu de 388,3 milliards de yens (2,5 milliards d'euros).

Le gouvernement nippon doit subventionner ce projet à hauteur d'un montant maximum de 129,4 milliards de yens (840 millions d'euros), soit un tiers de l'investissement total, précise le communiqué.

Rohm, reconnu pour son expertise dans les semi-conducteurs en carbure de silicium (SiC), un type de composant électronique relativement nouveau offrant une meilleure efficacité énergétique et employé notamment dans les véhicules électriques et les équipements industriels, doit s'appuyer sur les capacités de Toshiba dans les puces conventionnelles en silicium.

"L'activité SiC est l'un des projets prioritaires de Rohm, qui prévoit des investissements continus et agressifs pour augmenter sa capacité de production et répondre à la forte croissance de la demande", détaille le communiqué.

Après ces annonces, le titre Rohm s'est envolé de 6,25% à la Bourse de Tokyo vendredi.

Comme d'autres pays industrialisés, le Japon investit lourdement pour accroître sa production nationale et réduire sa dépendance dans les semi-conducteurs, alors que les tensions entre la Chine et Taïwan - l'un des plus gros fabricants au monde de puces électroniques via le groupe TSMC - aggravent les inquiétudes sur la sécurité en matière d'approvisionnement en puces électroniques.

Le gouvernement japonais a ainsi annoncé le mois dernier qu'il allait allouer 2.000 milliards de yens (12,9 milliards d'euros) de son budget additionnel 2023/24 au développement de la production nationale de semi-conducteurs et de systèmes d'intelligence artificielle.

Tokyo subventionne ainsi généreusement la construction d'une usine de TSMC sur la grande île japonaise méridionale de Kyushu, et a aussi créé avec le concours de grandes entreprises privées nippones un nouveau fabricant de semi-conducteurs, Rapidus, qui s'est déjà associé avec l'américain IBM.