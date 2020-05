Semi-conducteurs : Huawei de nouveau ciblé par les autorité américaines

(AOF) - L'équipementier télécoms, Huawei, reste au centre des tensions entre les Etats-Unis et la Chine. Le bureau d'information et de sécurité (BIS) américain a annoncé avoir pris des mesures pour protéger la sécurité nationale des États-Unis en limitant la capacité de Huawei et sa filiale HiSilicon à utiliser la technologie et les logiciels américains pour concevoir et fabriquer ses semi-conducteurs à l'étranger. " Cette annonce met un terme aux efforts de Huawei pour saper les contrôles américains à l'exportation " a-t-elle ajouté.

Les entreprises étrangères utilisant des technologies américaines pour fabriquer des puces destinées à Huawei et sa filiale HiSilicon devront demander une licence.

Huawei a été mis en 2019 sur une liste noire (Entity List) par le gouvernement américain.