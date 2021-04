Semaine volatile pour le Bitcoin

(AOF) - La plus connue des crypto-monnaies a connu un trou d'air aujourd'hui, après avoir enregistré deux jours plus tôt un nouveau record à près de 64 800 dollars. Le bitcoin est tombé à 60 081 dollars à la suite de la décision de la Banque centrale turque d'interdire les crypto-monnaies pour réaliser des achats. Elles leur reprochent notamment de n'être « soumises à aucun mécanisme de régulation ou de supervision » et de ne dépendre d'aucune autorité centrale.