Semaine volatile mais pas d'effondrement des marchés

Semaine du 10 au 16 Mai 2021

La semaine a très mal démarré avec des investisseurs délaissant les valeurs technologiques, sur crainte d'un retour de l'inflation et d'une hausse généralisée des taux. L'inflation aux Etats-Unis a effectivement atteint son plus haut niveau depuis l'été 2008. L'indice des prix à la consommation a progressé de 4.2% en rythme annuel, selon des données gouvernementales publiées mercredi. Cette nouvelle a déclenché une forte correction des marchés actions. Sur les trois premiers jours de la semaine, le S&P 500 perdait ainsi -4% tandis que le Nasdaq reculait de -5.24%. L'indice de volatilité VIX CBOE s'envolait au-dessus du seuil des 28, soit son plus haut niveau depuis début mars.

Après trois jours de repli marqué, les principaux indices américains ont ensuite compensé une partie des pertes cumulées. Les investisseurs ont notamment cherché à se repositionner sur la tech. Par ailleurs, la Réserve Fédérale a de nouveau cherché à les rassurer en ré-insistant sur le fait que cette hausse des prix n'était que temporaire, et qu'en aucun cas il n'était prévu de réorienter la politique monétaire à brève échéance. Du coup, le S&P 500 gagnait 110 points sur les deux derniers jours ouvrés (+2.73%) et l'indice VIX retombait sous le seuil des 19.

Effet yo-yo

En dépit du rebond vigoureux de fin de semaine, les indices actions n'ont réussi à reprendre qu'une partie du terrain perdu. Le Dow Jones Industrial Average perd finalement -1.14% sur la semaine, soit 395 points. Le S&P 500 abandonne -1.39%, et le Nasdaq Composite -2.34%. Les petites capitalisations terminent également dans le rouge (Russell 2000 en baisse de -2.07%). Parmi les secteurs S&P, les valeurs cycliques ont encore été plébiscitées, notamment les financières (+0.28%) et les matériaux de base (+0.08%), contrairement aux valeurs technologiques (-2.23%) et aux services de communication (-1.95%). L'énergie a lâché -0.83%, malgré des prix du pétrole restés fermes (brut WTI en hausse de +0.72%) après la cyberattaque sur Colonial Pipeline, le principal opérateur d'oléoducs américain.

Les indices européens ont surclassé leurs pairs américains. Le CAC 40 n'a en définitive rien perdu et le DAX 30 a même progressé de +0.11%. En revanche, le FTSE 100 a abandonné -1.21%. En Asie, le Shanghai Composite a rebondi de +2.09% alors que le Nikkei plongeait de -4.34%. Les actions indiennes ont mis un terme à leur rally (Nifty 50 en baisse de -0.98%) sur fond d'aggravation de la pandémie de Covid-19. En Corée, le Kospi a également rétrogradé (-1.37%), mais la plus mauvaise performance est finalement à mettre sur le compte de la bourse taïwanaise. L'indice de référence (TWSE) a effectivement chuté de -8.43%, revenant au niveau de début mars 2021, sur crainte de nouvelles mesures pour contrer la résurgence du coronavirus.

Rebond des taux, Obligations d'entreprises en berne, Or en hausse

Les taux ont progressé des 2 côtés de l'Atlantique. Le rendement sur l'OAT à 10 ans a ainsi atteint un plus haut de 24 mois (+0.271%), tandis que celui du Bund allemand de même échéance est remonté à -0.126% (par comparaison, il était de -0.605% en début d'année). Aux Etats-Unis, le rendement du T-Note 10-ans s'affiche maintenant à +1.626%. Sur les marchés de crédit, les indicateurs de risque se sont dégradés. Les obligations d'entreprises de notation « investissement » ont perdu -0.43% outre-Atlantique et -0.47% en Europe. Les titres à haut rendement ont également dérapé de -0.20% en Europe et de -0.27% aux Etats-Unis. La dette émergente a glissé de -0.17% en devises locales. Enfin, l'or a gagné +0.67% à $1'843.43 l'once (prix spot), au-delà d'un plus haut de trois mois, et la paire EUR/USD est restée quasiment stable à 1.2135.

Le bitcoin en phase de consolidation

La décision de Tesla de suspendre les paiements en Bitcoin pour l'achat de véhicules a jeté un froid sur le marché des cryptomonnaies. Le BTC USD a affiché une perte hebdomadaire de -21%, sous le seuil symbolique des $46'000. L'argument invoqué est l'impact environnemental désastreux du Bitcoin. De nombreux chercheurs ont en effet démontré que la cryptodevise la plus médiatisée consomme plus d'électricité par an que de nombreux pays. Elle nécessite en effet l'utilisation de serveurs ultra-puissants qui dévorent de l'énergie 24 heures sur 24.

Semaine volatile mais pas d'effondrement des marchés

