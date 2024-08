Semaine sous tension pour les Bourses mondiales

(AOF) - Les marchés européens ont terminé sur une note légèrement positive, une semaine qui avait débuté sous des auspices défavorables en raison des craintes de récessions. L'indice CAC 40 a gagné 0,31% à 7269,71 points, lui permettant de gagner 0,25% sur la semaine. L'EuroStoxx50 a progressé de 0,05% à 4670,91 points. Le vert clair était également la couleur dominante à Wall Street où le Dow Jones gagne 0,12% vers 17h30.

Lundi, la Bourse de Tokyo avait dévissé de 12,4%, connaissant sa pire séance depuis le krach d'octobre 1987 : -14,9%. Le décrochage de la Bourse Japonaise a été amplifié par la forte hausse du yen quelques jours après la décision de la Banque du Japon de resserrer sa politique monétaire. La vigueur retrouvée de la devise japonaise a entraîné le dénouement d'opérations de carry trade.

Des mouvements liés à la crainte des investisseurs d'une récession aux investisseurs. Au point qu'en début de semaine, les marchés prévoyaient 10 baisses des taux aux Etats-Unis d'ici fin 2025 ! Après une forte détente lundi, le rendement du 10 ans américain est repassé au-dessus de 4% jeudi, avant de perdre de nouveau du terrain, vendredi.

Dans ce contexte, les valeurs technologiques, jugées trop richement valorisées, ont particulièrement souffert. Les opérateurs s'inquiètent notamment de l'existence d'une bulle spéculative sur les valeurs liées à l'intelligence artificielle.

Si à Paris, la saison des résultats jetait ses derniers feux, les publications de résultats sont restées nombreuses en Europe. Le poids lourd de la cote, Novo Nordisk a été sanctionné en raison notamment des ventes décevantes de son traitement amaigrissant, Wegovy.

Generali AM souligne que les entreprises européennes exposées au marché intérieur ont affiché de meilleurs résultats que les entreprises internationales, surtout si l'on considère les entreprises européennes plus exposées à la Chine. Les secteurs défensifs tels que la santé et les services publics ont publié de meilleurs résultats que les secteurs cycliques tels que la consommation discrétionnaire et l'industrie, qui ont connu des révisions négatives de leurs bénéfices par action. Depuis le début du mois de juillet, le luxe, les semi-conducteurs et l'automobile sont les secteurs qui ont subi les plus fortes révisions négatives de leurs bénéfices.