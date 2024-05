Semaine morose pour les Bourses européennes

(AOF) - Les marchés actions européens ont terminé proches de l'équilibre. L'indice CAC 40 a cédé 0,09% à 8094,97 points, portant son repli sur la semaine à 0,89%. L'EuroStoxx50 s'est effrité de 0,03% à 5036,15 points. Aux Etats-Unis, la tendance est positive, avec un Dow Jones gagnant 0,22% vers 17h30. Au cours de ces derniers jours, des déclarations et des statistiques ont alimenté le scénario de taux d'intérêt plus élevés pour plus longtemps.

Selon les "minutes" publiées mercredi soir du dernier comité de politique monétaire de la Fed, les responsables de la banque centrale américaine estiment que même si l'inflation s'est atténuée au cours de l'année écoulée, il y a eu un manque de progrès au cours des derniers mois vers l'objectif de 2%.

" Nous continuons à penser que le comité de politique monétaire procédera à une réduction des taux cette année, au plus tôt en septembre, mais cette réduction pourrait être repoussée à décembre si l'inflation ne ralentit pas durablement à 0,2% d'un mois sur l'autre d'ici juin ", prévient Barclays.

Hier, le PMI composite américain a surpris par son dynamisme. Soutenu par les services, il est ressorti à 54,4 en mai après 51,3 en avril, selon S&P Global. Le consensus visait 51,2.

Autre preuve de la résilience de l'économie américaine, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti ce vendredi à 69,1 en mai contre un consensus de 67,4. Il s'était élevé à 77,2 en avril.

Les anticipations d'inflation sont ressorties sous les attentes. Les prévisions à un an sont ressorties à 3,3% et celles à 5 ans à 3%. Les économistes anticipaient respectivement 3,5% et 3,1%. Elles étaient ressorties à 3,2% et 3% en avril.

L'actualité sur le front des entreprises a été calme. VusionGroup a chuté aujourd'hui après avoir été attaquée par le hedge fund, ShadowFall. " Cette nouvelle manipulation de marché est totalement sans fondement " a réagi la société. Renault a bénéficié d'une note d'UBS.

Sur la semaine, Schneider Electric a gagné près de 3% après avoir mis un terme à ses discussions en vue d'un rachat de Bentley Systems.