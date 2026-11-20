A la clôture des marchés ce vendredi, les Bourses européennes se sont nettement repliées. Le CAC 40 a fini la dernière séance de la semaine sur un cinquième repli de suite, une première depuis la fin août, cédant 1,89% à 7 927,75 points. Sous la barre des 8 000 points, une première en clôture depuis le 30 octobre, l'indice phare parisien aura perdu 5,27% sur l'ensemble de la semaine, son pire exercice hebdomadaire depuis début mars et le début du conflit au Moyen-Orient. Le contraste est saisissant par rapport à la semaine précédente. Le 13 novembre, le CAC avait signé une cinquième séance consécutive de hausse ( 0,10% à 8 350 points). De leur côté, Londres, Francfort et Amsterdam ont fléchi respectivement de 1,02%, 2,45% et 2,36%.

A Wall Street, les indices suivent la même tendance ce vendredi. Après 17h50, le S&P 500 et le Nasdaq cèdent respectivement 1,84% et 3,54%. Le Dow Jones recule de 0,45%.

Anthropic signe une entrée en Bourse historique

Si la tendance était à la prudence en Europe, l'attention des investisseurs s'est surtout focalisée outre-Atlantique autour de l'introduction en Bourse d'Anthropic. Hier, il aura suffi de quelques minutes à l'entreprise américaine d'intelligence artificielle pour rejoindre le club très fermé des sociétés valorisées plus de 2 000 milliards de dollars. Introduit à 83 USD par action, le groupe fondé par d'anciens chercheurs d'OpenAI a ouvert sur le Nasdaq à 111,50 USD, après avoir suscité une demande colossale auprès des investisseurs.

L'opération a permis de lever 81,3 MdsUSD, auxquels s'ajoutent 26 MdsUSD de placements privés, soit un total de 107,3 MdsUSD . De quoi signer la plus importante première vente d'actions de l'histoire, devant l'introduction de SpaceX en juin dernier, selon les calculs de Yorkville Ives.

Ce vendredi, le titre recule de près de 12% après 17h50 à 86 USD.

Un sommet à Shenzhen sans réelle avancée

Outre l'IPO d'Anthropic, les salles de marché gardent un oeil attentif sur la l'actualité internationale, Le président chinois Xi Jinping et ses homologues américain et russe, Donald Trump et Vladimir Poutine, se sont mis d'accord hier sur une " déclaration de paix " en quatre points, à l'issue de leur sommet inédit d'environ 1h20 à Shenzhen, en Chine. Les trois chefs d'État y réaffirment leur engagement en faveur de la "stabilité stratégique " de la sécurité mondiale et d'une hausse des approvisionnements en produits pétroliers. Si Xi Jinping a salué une rencontre d'"une portée fondatrice" et que Donald Trump a estimé qu'"ensemble, ils écrivent l'histoire", les analystes restent mesurés.

"Cette réunion Trump-Xi-Poutine a au moins permis de montrer que les tensions n'allaient pas augmenter à court terme entre les deux grandes puissances malgré les événements récents (la défaite de Trump aux mid-terms, l'affaire d'espionnage de NVIDIA...). Mais elle n'a pas permis d'avancée concrète, en particulier sur l'Iran ou sur l'Ukraine. En fait, la réunion a accouché d'un communiqué peu contraignant, plaidant pour une "stabilité stratégique", la paix et une poursuite des discussions sur les armes nucléaires. Les dirigeants ont indiqué souhaiter augmenter l'offre de produits pétroliers mais les États-Unis comme la Russie sont déjà au maximum de leur capacité", observe Xavier Chapard, adjoint au directeur de la recherche chez LBP AM.

"Au total, l'impact de cette réunion sur le scénario macro et les incertitudes est très limité, comme le montre la stabilité des prix du pétrole cette semaine", précise l'expert.

Le pétrole recule

Ce vendredi, la coalition dirigée par l'Arabie saoudite, qui combat les Houthis au Yémen, a annoncé avoir visé le port de Hodeïda, aux mains des combattants pro-iraniens.

Malgré ce contexte géopolitique, les cours de l'or noir repartent à la baisse. Le prix du baril de Brent perd 1,46% à 91,15 USD, tandis que le WTI américain cède 0,96% à 81,94 USD.

Vallourec, Elior et Worldline dévissent

Outre la géopolitique, les investisseurs surveillent aussi attentivement l'actualité des sociétés cotées.

Vallourec (-14,57%) a signé l'une des plus fortes baisses du SBF 120 en raison de la dégradation de ses résultats au 3e trimestre. Dans le détail, le fabricant de tubes sans soudure a généré un chiffre d'affaires de 956 MUSD, en baisse de 10% d'une année sur l'autre, Le résultat brut d'exploitation (RBE) s'élève à 181 MUSD, en recul de 26% par rapport à la même période en 2025, soit une marge de 18,9%. Le groupe a dégagé un résultat net, part du groupe de 66 MUSD, contre 152 MUSD un an auparavant. Pour expliquer ce repli des résultats, son directeur général Philippe Guillemot souligne que "la rentabilité a été affectée par des coûts additionnels au Moyen-Orient, qui seront en grande partie remboursés au cours des prochains trimestres, ainsi que par un mix moins porteur et un contexte de prix défavorable dans le segment Mine & Forêts.

Hier, Sanofi a fini en baisse de 2,85%, signant la plus forte baisse du CAC 40. Ce vendredi, le titre a terminé en hausse ( 1,35%). Le repli de la veille est lié à l'apparition de rumeurs de presse. Selon Bloomberg, le groupe pharmaceutique français viserait l'acquisition d'Insmed, ce qui pourrait constituer l'une des plus importantes opérations de fusions-acquisitions dans le secteur de la santé depuis plusieurs années. Insmed est une société biopharmaceutique américaine articulée autour de trois domaines : les maladies respiratoires, l'immunologie et l'inflammation, ainsi que les maladies neurologiques et autres maladies rares.

Par ailleurs, Elior Group a perdu 7%. La chute du titre fait suite à sa publication annuelle décevante. Le litige tarifaire avec Trenitalia et le démarrage tardif de plusieurs contrats ont pesé sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre. Le bénéfice net part du groupe est passé de 88 à 5 millions d'euros. Le chiffre d'affaires a atteint 6,13 milliards d'euros, en hausse de 0,9% à périmètre et taux de change constants, tandis que l'EBITA ajusté a reculé de 19% à 163 millions d'euros.

De son côté, Worldline enregistre aussi l'un des plus forts replis du SBF 120, reculant d'environ 16%, après des informations du Financial Times. Le média rapporte qu'entre 2021 et 2023, la société de technologie financière française aurait à plusieurs reprises reporté le règlement de factures fournisseurs et sollicité des avances auprès de ses clients avant ses arrêtés de comptes. Le Financial Times s'appuie sur des documents internes et trois personnes au fait du dossier. En 2023, des consignes auraient notamment été données pour repousser au-delà de la clôture semestrielle le paiement de certaines factures de plus de 5 000 euros.

Ailleurs en Europe, à Francfort, Lufthansa (-1,74%) s'est réplie, faisant face à des pertes qui s'accumulent, après trois années consécutives de performances financières insatisfaisantes. La direction pointe des coûts trop élevés et un environnement difficile, marqué par la guerre au Moyen-Orient. Cette nouvelle restructuration intervient dans un contexte de tensions sociales avec les syndicats du personnel navigant et des pilotes. La compagnie aérienne prévoit de supprimer 1 000 postes à temps plein dans les hubs de Munich et de Francfort.

La direction a envoyé une lettre en ce sens aux salariés, que Zonebourse a pu se procurer. Dans son courrier, le groupe rappelle que Lufthansa Airlines a perdu en moyenne 20 MEUR tous les mois au cours des 9 premiers mois de l'année. "Nous sommes désormais entrés dans le quatrième trimestre, traditionnellement compliqué pour les compagnies aériennes, et nous n'en attendons aucune contribution significative aux résultats", poursuit la direction.

Sur le marché des changes, après 17h50, l'euro gagne 0,12% à 1,0982 USD.