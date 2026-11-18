SEMAINE DU CUIVRE EN ASIE-Freeport Indonesia propose du cuivre de Manyar à la Chine avec une prime de 158 dollars par tonne pour 2027

Freeport Indonesia, une filiale de la société minière américaine Freeport-McMoRan FCX.N , propose aux acheteurs chinois du cuivre provenant de sa fonderie de Manyar avec une prime de 158 dollars par tonne métrique pour 2027, ont indiqué deux sources du marché proches du dossier.

C'est la première fois que la cathode de cuivre issue de la fonderie de Manyar, d'une capacité de 480 000 tonnes par an, dont la production a été réduite à la suite d'une coulée de boue meurtrière survenue à la mine de Grasberg en septembre 2025, est commercialisée sur une base annuelle.

Le montant de 158 dollars, versé en plus des cours de référence du cuivre de la Bourse des métaux de Londres (LME) CMCU3 pour le métal physique, s’applique à tous les marchés d’exportation asiatiques, a précisé l’une des sources.

Les deux sources ont souhaité rester anonymes, car ces informations ne sont pas publiques.

Cette offre intervient en marge du salon “Asia Copper Week” qui se tient à Shanghai et dans un contexte de pénurie de cuivre en Chine, premier consommateur mondial de métaux, où les stocks de cuivre en bourse CU-STX-SGH représentent actuellement moins d’une journée de consommation nationale.

Le cuivre provenant de la fonderie de Manyar, dont la mise en service était initialement prévue en 2024, n’est pas encore une marque livrable sur la Bourse à terme de Shanghai ni sur le LME, ce qui signifie qu’il sera probablement directement acheminé vers le marché physique.

Manyar devrait produire environ 250 000 tonnes de cuivre cathodique l’année prochaine, ont indiqué l’une des sources du marché et une troisième personne au courant du dossier.

La prime de Yangshan, SMM-CUYP-CN , très suivie et qui sert d’indicateur de l’appétit de la Chine pour les importations de cuivre au comptant, a atteint mercredi un niveau record de 360 dollars la tonne.

Freeport et Freeport Indonesia n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.